OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події вівторка, 29 серпня.

Про голову НБУ. У президента є два претенденти на посаду голови НБУ. Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.

Про автогаз. Ціни на скраплений газ в Україні в серпні виросли більш ніж на 40% і він коштує вже дорожче, ніж в країнах ЄС. Прем’єр-міністр Гройсман назвав стрибок цін на автогаз диверсією проти України.

Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив невдоволення тим, як міжнародний аеропорт "Бориспіль" веде переговори про спільну роботу з лоукостером Ryanair, але запевнив, що Ryanair точно полетить в Україну наступного року.

Про електроенергію. Україна в січні-липні 2017 року збільшила експорт електроенергії на 43% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 3,518 млрд кВт-год.

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Чи зможе уряд зняти з "бюджетної голки" Академію медичних наук

Міністерство охорони здоров'я намагається вивести установи Академії медичних наук з радянського анабіозу і поставити їх на рейки ринку і здорового глузду. Чому урядовці ніяк не можуть запустити "пілотний" проект?