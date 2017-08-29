У Порошенка є два претенденти на голову НБУ

Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко.

"До кінця вересня президент внесе на розгляд Верховної Ради кандидатуру голови Нацбанку", - сказала Луценко.

"Ця кандидатура є, дві. Банкіри… Незалежні, рівновіддалені від політичного впливу і так далі. Ця кандидатура буде внесена до середини, даю для себе люфт – до кінця місяця", – зазначила вона.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.