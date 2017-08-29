Фонд держмайна з третьої спроби не продав акції "Донбасенерго"
Запланований Фондом держмайна на 30 серпня останній аукціон з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" не відбудеться через відсутність заявок.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Фонду.
Нагадаємо, минулого разу аукціон був запланований на 23 серпня і також не відбувся через відсутність заявок.
Раніше Фонд державного майна не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "Одесаобленерго", аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня на "Українській біржі".
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