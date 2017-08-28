Фонд держмайна не зміг продати держпакет "Одесаобленерго"

Фонд державного майна не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "Одесаобленерго", аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня на "Українській біржі".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

За інформацією Фонду держмайна, стартова вартість держпакета акцій "Одесаобленерго" становить 631,3 млн гривень.

Нагадаємо,13 серпня, стало відомо, що аукціон з продажу акцій "Одесаобленерго" не відбудеться через відсутність заявок. Повторний аукціон, запланований на 22 серпня, також не відбувся.

Як повідомлялося, раніше ФДМУ анонсував на середину серпня проведення аукціонів із продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго".

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу керуючої активами Рината Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент".

Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш як 72% акцій "ДТЕК Західенерго", більш як 72% акцій "Київенерго" і понад 71% акцій "ДТЕК Донецькобленерго".

Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику