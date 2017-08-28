Газовики стверджують, що "Нафтогаз" хоче монополізувати ринок

"Асоціація газового ринку України" виступає проти передачі функцій регіональних газозбутових підприємств до НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться у заяві асоціації.

Таким чином в асоціації відреагували на заяву комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який закликав Кабмін позбутися посередників при поставках газу населенню.

Зокрема у прес-службі повідомили, що "далеко не всі облгази та їхні збутові "дочки" належать Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа", як стверджував представник НАК.

"Крім того проблема з розрахунками за газ, спожитий населенням, полягає не у недоліках роботи "газзбутів", а у недостатності державних асигнувань, на пільги та субсидії", - йдеться у повідомленні.

У асоціації також назвали заяву Вітренка про великі втрати на існування "газзбутів" маніпулятивними: "Націнка" газзбутів становить від 0,75 до 2,13% від ціни газу для населення, що дозволяє утримувати абонентські служби, вести облік розрахунків по кожному абоненту по всій країні".

"Створення газзбутів було кроком до лібералізації газового ринку. З монопольних облгазів у 2015 році виділили діяльність з реалізації газу для створення конкуренції при його постачанні. А ініціатива Вітренка - - це згортання лібералізації", - йдеться у заяві.

"42 газзбути пропонується замінити на одного постачальника – НАК. І при цьому зобов’язати споживача закуповувати газ саме у НАКу за принципом "мовчазної згоди". Висунуті Вітренком тези – не більше ніж димова завіса, що приховує спробу переділу ринку в інтересах монополії. Ці тези не мають нічого спільного ані з інтересами споживачів, ані з європейською моделлю ринку", - заявили в асоціації.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" пропонує Кабінету Міністрів України покласти на компанію функції постачальника газу населенню в рамках механізму спеціальних зобов'язань.

Економічна правда