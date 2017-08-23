Директор скандальної Yuzgas назвав власників компанії

Бенефіціарами компанії "Юзгаз Бі.Ві." є громадяни Канади Ярослав Кінах і Тімоті М. Елліотт.

Про це заявив директор компанії "Юзгаз Бі.Ві." Ярослав Кінах, передає "Інтерфакс-Україна".

22 серпня відбулося засідання робочої групи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, яка була створена з метою продовження розгляду запиту "Надра Юзівська" і "Юзгаз Бі.Ві." з поступки долі участі "Надра Юзівська" по Юзівській Угоді.

"Сьогодні нарешті почався розгляд наших інвестиційних пропозицій уповноваженим державою органом в передбачений українським законодавством спосіб. Початок офіційного розгляду дає нам можливість виконати обіцянку: відкрити бенефіціарів компанії "Юзгаз Бі.Ві.", - заявив Кінах.

"Юзгаз Бі.Ві." повідомляє, що поточними бенефіціарами фонду прямих інвестицій "Емерстоун Енерджі Ес.Сі.Ес.пі." і, відповідно, компанії "Юзгаз Бі.Ві." є громадяни Канади Ярослав Кінах і Тімоті М. Елліотт ", - заявив він.

"Після отримання згоди уряду на поступку на запропонованих умовах компанія "NAFTA as" (Словаччина) стане учасником проекту в якості його фактичного оператора і акціонера компанії "Юзгаз Бі.Ві." з часткою 50%. Також ведуться переговори про залучення в якості інвестора проекту однією з Північноамериканських нафтогазових компаній", - додав директор компанії.

Відзначимо, Тімоті М. Елліотт відомий як топ-менеджер Serinus Energy Inc (раніше Kulczyk Oil Ventures Inc) з активами в Румунії, де на різних посадах він працював з 2006 року.

Нагадаємо, в жовтні 2015 року ТОВ "Надра Юзівська" (контролюється НАК "Надра України") оголосила новий конкурс по залученню інвестора для реалізації УРП щодо Юзівської площі замість компанії Shell, яка відмовилася від участі в цьому проекті.

Переможцем конкурсу в липні 2016 року була оголошена Yuzgas B.V.

Yuzgas B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проекту розвідки і видобутку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська на умовах угоди про розподіл продукції з урядом України.

Emerstone Energy входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха.

За словами Кінаха, фонд розпоряджається грошима закордонних інвесторів, але імена їх тримає у секреті.

Наразі відомо, що раніше він був членом наглядової ради компанії "XXI століття" та одним з організаторів ІPO компанії на Лондонській біржі. Лід-менеджером того розміщення виступав ІNG Bank, у якому за цей напрямок відповідав Макар Пасенюк.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей.

За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб м умовного пального, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток в 10 млрд куб. м, оптимістичний - в 20 млрд куб. м.