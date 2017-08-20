Словацька Nafta хоче стати оператором проекту УРП на Юзівській площі

Словацька нафтогазова компанія Nafta, що веде розробку вуглеводневих родовищ на словацько-українському кордоні, заявила про намір стати учасником, інвестором і оператором угоди про розподіл продукції (УРП) - вуглеводнів, які видобуватимуться на Юзівській ділянці.

Про це сказав заступник директора департаменту розвідки і видобутку Nafta Мартін Словак на засіданні міжвідомчої комісії з УРП в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Компанія Nafta готова стати акціонером Yuzgaz одразу, як тільки Кабінет міністрів погоджує переуступку прав і зобов'язань з ТОВ "Надра Юзівська" на Yuzgaz і стати, фактично, оператором", - сказав він.

Згідно з відео засідання, Словак повідомив про зустріч голови наглядової ради Nafta, основного власника і голови ради директорів чеської енергетичної групи EPH Даніела Кретінські з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом



"Nafta має намір стати додатковим інвестором в Yuzgaz BV і фактичним оператором, який буде реалізовувати цей проект", - ще раз наголосив Словак.

За його словами, компанія готова взяти на себе зобов'язання, які спочатку брала в цьому проекті компанія Shell, що пізніше відмовилася від нього. "Плануємо виконати в перший п'ятирічний етап всі роботи, які хотів робити Shell, але більш ефективно", - сказав він.



Однак, додав представник Nafta, ряд економічних і фінансових умов потребують перегляду, зокрема, у зв'язку з падінням цін на вуглеводні за період після 2012-2013 років, оскільки інакше проект буде явно збитковим.

Словак висловив сподівання, що такий проект змін до СРП може бути підготовлений спеціальною робочою групою, яку створить міжвідомча комісія для подальшого винесення на розгляд Кабінетом міністрів, і міжвідомча комісія ухвалила відповідне рішення.

Словак додав, що Nafta найняла в Україні провідних консультантів і юристів і готова здійснювати інвестиції вже в самий найближчий час.



Він нагадав, що влітку минулого року Nafta придбала у американської компанія Cub Energy Inc. 50% в Ужгородській газової площі, і вже вклала в пошукові роботи EUR100 млн і вже провела сейсміку майданчика.



Відповідаючи на запитання депутатів про нинішніх бенефіціарів Yuzgaz, співзасновник компанії канадець Ярослав Кінах, який колись очолював представництво ЄБРР в Україні, повідомив, що другим бенефіціаром через фонд Emerstone Energy і компанію Emerstone Capital Partners є його канадський друг.



"Ми - кінцеві бенефіціари. В останні кілька місяців вели переговори зі стратегічними інвесторами, оскільки найбільша критика до нас - розкрийте інвесторів ... Ми прийшли з нашим стратегічним інвестором і хочемо розпочати переговори з комісією: що будемо робити, які гроші вкладати", - описав поточну ситуацію Кінах.



Як повідомлялося, в липні 2016 року нідерландська Yuzgas стала переможцем конкурсу із залучення інвестора для реалізації УРП з видобутку вуглеводнів в межах Юзівської площі, однак Кабінет Міністрів 2 листопада того ж року протокольним рішенням відмовив їй в участі в УРП.



Yuzgaz успішно оскаржила відмову Кабміну в суді. Глава Міненерговугілля Насалик під час засідання комісії 17 серпня зазначив, що Кабмін остаточного рішення з питання УРП не ухвалював.



Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб м умовного пального, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток в 10 млрд куб. м, оптимістичний - в 20 млрд куб. м.

Cub Energy зазначала, що в рамках підписаної угоди Nafta також профінансує 3D-сейсміку 100 кв. км протягом 20 місяців після закриття угоди і буріння протягом чотирьох років трьох свердловин з виділенням до EUR0,2 млн на додаткові супутні витрати для кожної свердловини.

Згідно зі звітом за 2016 рік, найбільшими акціонерами Nafta є SPP Infrastructure, a. s. - 56,15% і Czech Gas Holding Investment B.V. з групи EPH.

Виручка Nafta в 2016 році скоротилася на 19,5% - до EUR160,11 млн, а чистий прибуток - на 23,1%, до EUR79,55 млн.