Рева розповів, на скільки зростуть пенсії з 1 жовтня

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що підвищення розміру пенсій відбудеться вже з 1 жовтня, та розраховуватиметься індивідуально для кожного пенсіонера.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, урядом вже проведені попередні розрахунки та є дані щодо конкретних сум збільшення пенсій.

Рева повідомив, що понад мільйон українців, які вже вийшли на пенсію, отримають постійну надбавку до пенсії понад тисячу гривень.

Крім того, збільшення пенсій на суму від 500 до 1 тис гривень торкнеться майже двох мільйонів пенсіонерів.

"Близько 2,5 мільйонів пенсіонерів після перерахунку отримають надбавку до 500 гривень, ще три мільйони пенсіонерів отримають збільшення пенсійного забезпечення після перенесення підвищення соціальних стандартів з грудня на жовтень 2017 року", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, згідно з розрахунками Мінсоцполітики через десять років нові пенсіонери отримуватимуть в середньому 6040 гривень пенсії.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про пенсійну реформу.

Економічна правда