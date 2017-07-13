Рада підтримала законопроект пенсійної реформи

Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи.

"За" проголосувало 282 народних депутати.

Проект закону, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, напрацьовувався урядом спільно з вітчизняним експертним середовищем, соціальними партнерами, міжнародними експертами, пройшов розгляд Національною радою реформ протягом року.

"Законопроект № 6614 передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року для більш як 5,6 млн пенсіонерів", - розповів Рева.

"А також підвищення соціальних стандартів з 1 грудня до 1 жовтня ще для майже 3,5 млн наших пенсіонерів, передбачає скасування оподаткування пенсі", - додав міністр соціальної політики.

Крім цього, за словами міністра, прийняття цього законопроекту дозволить підвищити рівень пенсійного забезпечення, припинити "зрівнялівку" та запустити механізм щорічного автоматичного перерахунку пенсій.

"Це - наш перший крок на шляху реформування пенсійної системи. Наступним стане реформування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців і, найголовніше, перехід до другого рівня пенсійного забезпечення - розгляд питання щодо введення накопичувальної системи", - зазначив Рева.

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