OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні економічні новини вихідних, 12-13 серпня.

Про вугілля. Понад 70% всього вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донбасу до Росії, в подальшому експортують дві компанії, пов'язані з братами Олександром та Сергієм Мельничуками.

Про збитки банків. За шість місяців 2017 року чистий збиток після оподаткування банківської системи становив 1,85 млрд гривень.

Про оборонний бюджет. Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони досягла рекордної суми — понад 6,1 млрд гривень.

Про Гонтареву. НАБУ почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin 13 серпня встановила новий рекорд - її вартість перевалила за 4 тисячі доларів.

Про дороги. Державне агентство автомобільних доріг України проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.

Про "Укрзалізницю". Виявляється, 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.