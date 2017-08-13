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Вартість Bitcoin перевалила за 4 тисячі доларів

Неділя, 13 серпня 2017, 12:04

Криптовалюта Bitcoin (класичний її варіант) 13 серпня встановила новий рекорд - її вартість перевалила за 4 тисячі доларів.

Про це пише Ain.ua.

Як наголошується, в понеділок вранці вартість одного біткоіна становила 4,112 тисяч доларів.

На даний момент це найвищий показник в історії Bitcoin: за даними Coindesk, 12 серпня вартість всього на кілька годин перевищувала 4 тисячі доларів, але після обвалилася до 3,8 тисяч доларів.

Зараз же Bitcoin встановив для себе нову верхню планку - понад 4,1 тисяч доларів. Загальна капіталізація криптовалюти становить 67,1 млрд доларів.

Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.

Раніше у Києві виявили підпільну фабрику Bitcoin.

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