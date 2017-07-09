Україна домовляється про постачання вугілля з найбільшою американською компанією - ЗМІ

Українська сторона веде переговори про постачання вугілля антрацитної групи з найбільшою вуглевидобувною компанією Америки — XCOAL Energy&RESOURCES.

Про це йдеться у статті "Дзеркала тижня".

"Основні переговори української сторони ведуться з найбільшою вуглевидобувною компанією Америки — XCOAL Energy&RESOURCES. Ця компанія здійснює видобуток у Західній Вірджинії та Пенсільванії, продаючи вугілля різної твердості й антрацит, але здебільшого металургійним компаніям", - йдеться в статті.

Наголошується, що через два морських порти, що належать цій компанії, в середньому імпортується 16 млн тонн вугілля на рік.

Автори статті вказують, що в червні Пенсільванію відвідала делегація з України.

"Великого контракту поки що немає. Зате з'явилася інформація Міненерго про майбутні поставки в серпні-вересні 120 тис. тонн вугілля із США, тобто одного судна-вуглевоза", - йдеться в статті.

Наголошується, що зараз усі чекають двосторонньої зустрічі між представниками України й США "щодо стратегічних поставок вугілля для українських потреб". Обсяги поставок вугілля в Україну можуть бути переглянуті у бік збільшення після візиту в Україну представників енергетичного відомства США.

"Якщо говорити про енергетичне вугілля,американці кажуть, що таких суховантажних суден може бути до 5–6, а за наявності довгострокового контракту наступного року — і більше. Передбачається, що вугілля піде державному "Центренерго". Але для збільшення видобутку американцями потрібного нам вугілля ключові слова — довгостроковий контракт і гарантії", - підсумовують автори.

Як повідомлялося, президент України та президент США Дональд Трамп обговорили можливість постачання вугілля та зрідженого газу до України.

Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля - 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.

Насалик розраховує на імпорт з США вугілля антрацитної групи в обсязі 2,5-3 млн тонн.

Президент Петро Порошенко прогнозує поставку в Україну 2 мільйонів тонн вугілля з США.

Нагадаємо, ціни на ринку коксівного вугілля в США показали значне зростання.

Раніше повідомлялося, що основним постачальником вугілля в Україну стала Російська Федерація.