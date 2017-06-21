Порошенко обговорив з Трампом поставки вугілля із США

Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп обговорили можливість постачання вугілля та зрідженого газу до України.

Про це Порошенко повідомив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає прес-служба голови держави.

Порошенко зазначив, що важливою частиною у відносинах двох країн є історія успіху реформ в Україні.

"І тут ми говоримо про ефективну взаємодію у впровадженні реформ в економічній сфері – від поставок вугілля з Пенсильванії українським електростанціям до зрідженого газу з Луізіани до української газотранспортної системи та співпраці в сфері атомної енергетики", - сказав Порошенко.

У той же час заступник голови фракції БПП Ірина Луценко в Раді повідомила про досягнення конкретних домовленостей в питанні вугільних поставок з США.

"В енергетичній сфері досягнуто домовленості про постачання американського вугілля на українські ТЕС", - заявила Луценко, коментуючи результати переговорів Порошенка з Трампом.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що важливою перешкодою для постачання американського LNG-газу в Україну є позиція Туреччини, яка забороняє прохід LNG-танкерів через Босфор.

Економічна правда