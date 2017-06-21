Всі розділи
Укр / Рус

Порошенко обговорив з Трампом поставки вугілля із США

Середа, 21 червня 2017, 10:30

Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп обговорили можливість постачання вугілля та зрідженого газу до України.

Про це Порошенко повідомив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає прес-служба голови держави.

Порошенко зазначив, що важливою частиною у відносинах двох країн є історія успіху реформ в Україні.

"І тут ми говоримо про ефективну взаємодію у впровадженні реформ в економічній сфері – від поставок вугілля з Пенсильванії українським електростанціям до зрідженого газу з Луізіани до української газотранспортної системи та співпраці в сфері атомної енергетики", - сказав Порошенко.

У той же час заступник голови фракції БПП Ірина Луценко в Раді повідомила про досягнення конкретних домовленостей в питанні вугільних поставок з США.

"В енергетичній сфері досягнуто домовленості про постачання американського вугілля на українські ТЕС", - заявила Луценко, коментуючи результати переговорів Порошенка з Трампом.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що важливою перешкодою для постачання американського LNG-газу в Україну є позиція Туреччини, яка забороняє прохід LNG-танкерів через Босфор.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Порошенко газ вугілля Трамп
Матеріали за темою
Порошенко провів в США першу зустріч: говорив про енергетику 20 червня 2017, 19:04
Розенко виступив за врахування пропозицій Порошенка до пенсійної реформи 19 червня 2017, 09:31
Порошенко доручив підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування 16 червня 2017, 18:32
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті