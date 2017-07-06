Гройсман закликає Раду прийняти пенсійну реформу до кінця сесії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає Верховну Раду ухвалити законопроект про пенсійну реформу до кінця нинішньої сесії.

Про це прем’єр повідомив в ефірі "112 Україна" у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не потрібно нічого відкладати на "після канікул", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що після ухвалення реформи парламентом уряд бере на себе обов'язки із її реалізації.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомляв, що доля пенсійної реформи буде вирішуватися після депутатських канікул.

Данилюк також заявляв, що Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі до 1,9 мільярда доларів восени.