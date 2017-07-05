Пенсійну реформу Гройсмана відкладуть на осінь

Доля пенсійної реформи буде вирішуватися після депутатських канікул.

Про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю Reuters.

За словами Данилюка, саме складність пенсійної реформи є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів.

"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Данилюк заявляв, що Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі до 1,9 мільярда доларів восени.