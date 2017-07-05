Пенсійну реформу Гройсмана відкладуть на осінь
Середа, 5 липня 2017, 18:35
Доля пенсійної реформи буде вирішуватися після депутатських канікул.
Про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю Reuters.
За словами Данилюка, саме складність пенсійної реформи є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів.
"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Данилюк заявляв, що Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі до 1,9 мільярда доларів восени.
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