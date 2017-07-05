Украина может получить пятый транш МВФ осенью - Данилюк

Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда в размере до 1,9 миллиарда долларов осенью из-за затягивания рассмотрения в парламенте ключевых реформ.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью Bloomberg.

"Есть определенные условия, которые мы должны выполнить. Как только мы их выполним, то получим завершение пересмотра программы и транш. Мы ожидаем, что это произойдет осенью", - сказал он.

"У нас был амбициозный план получить транш летом, но у парламента заняло больше времени рассмотреть необходимые законопроекты. Это пенсионная реформа, которая является приоритетом номер один для нас. Мы сделаем все от нас зависящее для ее принятия до окончания парламентской сессии. Но выглядит так, что вопрос переносится на осень. Это нормальная ситуация, в конечном итоге два месяца ничего не меняют", - сказал Данилюк.

По словам министра финансов, украинские власти осознают необходимость реализации согласованных реформ в интересах страны.

"Мы готовы к этим реформам и агрессивно их продвигаем. Это наш план реформ, мы понимаем, почему они нам нужны. Что касается пенсионной реформы, существует общий консенсус о том, что она нужна. Все фракции поддержали это", - подчеркнул Данилюк.

В рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную - до конца апреля 2017 года.

Как сообщалось, причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не рассмотрела пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Проведение указанных реформ было ключевым требованием для выделения следующего транша кредитных средств.

Экономическая правда