OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події понеділка, 31 липня.

Про інфраструктурні проекти. Міністерство інфраструктури разом з європейськими експертами розробили проект Національної транспортної стратегії – 2030.

Про "Укрзалізницю". Компанія в тестовому режимі розпочала роботу з інформаційно-торговими терміналами Тhomson Reuters та Bloomberg, що дозволить компанії торгувати валютою та акціями на фінансовому ринку.

Про RAB-тарифи. Уряд підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна космісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Про "авто на бляхах". Вищий адміністративний суд України виніс перше остаточне рішення щодо водія автомобіля з іноземними номерами.

Про землю. Міністерство аграрної політики та продовольства не виключає внесення в проект закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" норми про надання юридичним особам права купівлі до 1 тисячі гектар землі.

Про Данилюка. Генеральна прокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Про Ryanair. Найбільший європейський перевізник Ryanair може тимчасово здійснювати рейси з аеропортів "Бориспіль" або "Київ", поки в Гостомелі буде будуватися новий термінал.

Текст дня.

Чому українець проти ринку землі

Життєвий прагматизм українців вступив в конфлікт із стереотипом, але вони цього не усвідомлюють: 2/3 громадян висловилися проти скасування мораторію на продаж земель, але 1/2 при цьому – за можливість продати свою землю.