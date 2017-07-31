В Одесі затримали нерозмитнене авто, викрадене в Литві
Приморський районний суд Одеси наклав арешт на авто, яке було викрадене в Литві і нелегально завезене в Україну.
Про це йдеться в одному з рішень, яке було опубліковане у єдиному реєстрі.
Як зазначається, в Одесі було затримане авто MERSEDES-BENZ E350, яке знаходиться в Україні на тимчасовій реєстрації.
Це авто значиться викраденим на території Литви та розшукується поліцією.
Автомобіль було вилучено, слідство триває.
За даними державної фіскальної служби на кінець 2016 року в Україну ввезено на умовах тимчасового ввезення близько 600 тисяч автомобілів.
Нагадаємо, в травні прем’єр-міністр Гройсман запевнив, що уряд приєднається до профільного комітету Ради для вирішення питання нерозмитнених автомобілів.
Нагадаємо, суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах.
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Економічна правда
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