В Одесі затримали нерозмитнене авто, викрадене в Литві

Приморський районний суд Одеси наклав арешт на авто, яке було викрадене в Литві і нелегально завезене в Україну.

Про це йдеться в одному з рішень, яке було опубліковане у єдиному реєстрі.

Як зазначається, в Одесі було затримане авто MERSEDES-BENZ E350, яке знаходиться в Україні на тимчасовій реєстрації.

Це авто значиться викраденим на території Литви та розшукується поліцією.

Автомобіль було вилучено, слідство триває.

За даними державної фіскальної служби на кінець 2016 року в Україну ввезено на умовах тимчасового ввезення близько 600 тисяч автомобілів.

Нагадаємо, в травні прем’єр-міністр Гройсман запевнив, що уряд приєднається до профільного комітету Ради для вирішення питання нерозмитнених автомобілів.

Нагадаємо, суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах.

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Економічна правда