Питання автівок з іноземними номерами потребує діалогу - Гройсман

Прем’єр-міністр запевнив, що уряд приєднається до профільного комітету Ради для вирішення питання нерозмитнених автомобілів.

Про це він заявив, відповідаючи на питання під час "години питань до уряду".

"На базі комітету податкової і митної політики створена робоча група. Ми готові до неї долучити свою позицію", - сказав Гройсман.

"Питання [нерозмитнених автомобілів - ЕП] неоднозначне, і я просив би всіх нас проявити лідерські позиції, що дозволять нам зберегти державний інтерес. Треба обговорювати, знаходити вихід із цієї ситуації. Ми готові, як уряд, долучитися до цього процесу на базі комітету, але тільки після внесення пропозицій та узгоджень в парламенті", - заявив він.

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Економічна правда