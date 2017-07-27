OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події четверга, 27 липня.

Про обшуки. Генпрокуратурою проведено близько 40 обшуків в ряді державних установ і комерційних підприємств в зв'язку з витратами коштів під час держзакупівель.

Про торгівлю. Товарообіг між Україною та Японією з початку року суттєво збільшився і за 4 місяці 2017 року зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Про торгівлю газом. НКРЕ планує видати дочірній компанії французької ENGIE ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання газу на території України.

Про знижки МАУ. Аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.

Про борги Ахметова. Борг Укртелекому перед українською "дочкою" Сбербанку Росії становить близько 1,4 мільярда гривень.

Про збитки "Нафтогазу". Суд зобов'язав Кабінет міністрів компенсувати "Нафтогазу" збитки від поставок природного газу.

Про межу бідності. Кабінет міністрів затвердив нову методику комплексної оцінки бідності.

Про приватизацію. Одеський припортовий завод може бути приватизований в кінці 2017 року - на початку 2018 року, компанія Центренерго - в середині 2018 року.

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