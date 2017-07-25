OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні події вівторка, 25 липня.
Про віруси. Антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні. Вірус може викрадати логіни, паролі та іншу аутентифікаційну інформацію.
Про Газпром. Апеляційний суд Києва скасував рішення Господарського суду Києва про стягнення 79,877 мільйона гривень дивідендів з компанії "Газтранзит". Мін’юст з відповіддю не забарився і оскаржив це рішення.
Про iPhone. У мережі з’явилися зображення нового iPhone 8. Стандартної кнопки Home немає (передбачається, що її зроблять віртуальною), а сканер відбитків пальців перенесуть на бокову панель.
Про Крим. Площі виноградників в Криму скоротилися зі 100 тисяч гектарів до 30 тисяч. Окупанти б’ють на сполох.
Про ВВП. Міністерство економіки прорахувало окремі макроекономічні та соціальні показники на десять років вперед. У 2028 році номінальний ВВП може становити 6,435 трильйона гривень, а інфляція - 4%.
Про лоукостери. Німецький автобусний лоукостер Flixbus починає виконувати рейси в чотири українських міста з Польщі та Чехії.
Тексти дня
Новий мобільний оператор в Україні: чого чекати від LycaMobile
В Україну прийшов британський віртуальний оператор LycaMobile. ЕП проаналізувала тарифи та плани нового гравця і дізналася, які у нього шанси в боротьбі за абонентів з "Київстаром", Vodafone та lifecell.
Пенсійну реформу спіткали конкуренти. Що на неї чекає восени
Восени чиновники повернуться до пенсійної реформи. Наявність двох проектів — депутатського та урядового — не віщує спокійних дебатів. Винуватцем розколу буде другий рівень пенсійної системи — обов'язковий накопичувальний.
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