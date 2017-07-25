OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події вівторка, 25 липня.

Про віруси. Антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні. Вірус може викрадати логіни, паролі та іншу аутентифікаційну інформацію.

Про Газпром. Апеляційний суд Києва скасував рішення Господарського суду Києва про стягнення 79,877 мільйона гривень дивідендів з компанії "Газтранзит". Мін’юст з відповіддю не забарився і оскаржив це рішення.

Про iPhone. У мережі з’явилися зображення нового iPhone 8. Стандартної кнопки Home немає (передбачається, що її зроблять віртуальною), а сканер відбитків пальців перенесуть на бокову панель.

Про Крим. Площі виноградників в Криму скоротилися зі 100 тисяч гектарів до 30 тисяч. Окупанти б’ють на сполох.

Про ВВП. Міністерство економіки прорахувало окремі макроекономічні та соціальні показники на десять років вперед. У 2028 році номінальний ВВП може становити 6,435 трильйона гривень, а інфляція - 4%.

Про лоукостери. Німецький автобусний лоукостер Flixbus починає виконувати рейси в чотири українських міста з Польщі та Чехії.

Тексти дня

Новий мобільний оператор в Україні: чого чекати від LycaMobile

В Україну прийшов британський віртуальний оператор LycaMobile. ЕП проаналізувала тарифи та плани нового гравця і дізналася, які у нього шанси в боротьбі за абонентів з "Київстаром", Vodafone та lifecell.

Пенсійну реформу спіткали конкуренти. Що на неї чекає восени

Восени чиновники повернуться до пенсійної реформи. Наявність двох проектів — депутатського та урядового — не віщує спокійних дебатів. Винуватцем розколу буде другий рівень пенсійної системи — обов'язковий накопичувальний.