Новий мобільний оператор в Україні: чого чекати від LycaMobile

В Україну прийшов британський віртуальний оператор LycaMobile. ЕП проаналізувала тарифи та плани нового гравця і дізналася, які у нього шанси в боротьбі за абонентів з "Київстаром", Vodafone та lifecell. (Рос.)

В Украину пришел крупнейший в мире оператор мобильной виртуальной связи LycaMobile. Его цель — дать украинцам возможность дешево звонить за границу.

За один год оператор намерен привлечь 1 млн абонентов, вложив в маркетинг менее 1 млн долл.

Насколько выполнимы подобные планы и востребованы ли услуги оператора в Украине?

LycaMobile придется конкурировать не только с "большой тройкой" украинских мобильных операторов, но и с OTT-сервисами — Viber, Skype, WhatsApp. Ими пользуются десятки миллионов украинцев.

Второй номер

Инвесторы LycaMobile пришли в Украину из-за демографической ситуации — миллионы украинцев живут и работают за границей.

"LycaMobile даст возможность воспользоваться недорогим сервисом компании, благодаря чему каждый сможет поддерживать связь с друзьями и семьей, а также общаться со своими близкими по всему миру и дома", — пишут в пресс-релизе представители виртуального оператора.

После начала работы LycaMobile абоненты в Украине будут иметь доступ к национальной SIM-карте от оператора 3Mob. В компании рассчитывают, что их SIM-карта станет второй по счету у тех украинцев, которые хотят облегчить общение с родными и близкими, живущими за границей. В самом дешевом доступном тарифе LycaMobile за 130 грн в месяц дает своим абонентам 300 минут голосового общения в сети LycaMobile.

Сеть виртуального оператора работает в 22 странах мира. Список состоит из развитых стран Западной Европы, США, Австралии, Гонконга и Туниса. Если родные и близкие живут в одной из этих стран и являются абонентами LycaMobile, украинцы смогут общаться с ними в пределах 300 минут за 130 грн в месяц.

Те же 300 минут можно использовать и для звонков внутри Украины на номера мобильной и фиксированной связи. В пакет также включены 16 Гб мобильного интернета и 300 SMS по Украине.

Поскольку площадь покрытия страны сигналом 3Mob крайне незначительная, за пределами действия базовых станций абоненты LycaMobile будут пользоваться сетью "Vodafone Украина".

В случае звонков из Украины за границу с SIM-карты LycaMobile на номера других мобильных операторов или номера фиксированной связи действуют классические международные тарифы. Они высокие, но более выгодные, чем тарифы "большой тройки".

За границей роуминг на украинской SIM-карте LycaMobile будет активирован автоматически. Абоненты будут платить по роуминговым тарифам, которые такие же или даже дороже, чем у украинских операторов. Однако в некоторых странах присутствия LycaMobile звонки внутри страны и в Украину будут стоить всего 1,5 грн за минуту.

Инвесторы идут на риск

Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский на презентации запуска в Украине LycaMobile заявил, что выход нового игрока приведет к росту на внутреннем рынке конкуренции тарифов на звонки за границу.

Владимир Костерин, партнер LycaMobile, принимавший непосредственное участие к заходу виртуального оператора в страну, говорит, что компания теперь будет рекламировать Украину во всех 22 странах, где она присутствует.

Генеральный директор "Укртелеком" (владелец 3Mob, ЭП), Юрий Курмаз объявил о намерении инвестировать 2 млн дол в развитие ядра сети 3Mob для того, чтобы обеспечить "высокое качество LycaMobile".

В свою очередь руководитель группы компаний LycaMobile Алираджа Субаскаран сказал, что основные инвестиции со стороны виртуального оператора пойдут в маркетинг продукта в 10 странах присутствия LycaMobile, где сосредоточена наибольшая украинская диаспора. На уточняющий вопрос о размерах инвестиций в Украине он ответил, что в новую страну они "обычно инвестируют меньше семизначной суммы".

В то же время консультант компании Netton CG Роман Химич не до конца разделяет оптимизм инициаторов выхода виртуального оператора на рынок. Он считает, что инвесторы либо недооценили риски работы с партнером в лице владельцев 3Mob, либо эти риски по каким-то причинам инвесторов устраивают.

"LycaMobile, как виртуальный оператор, полностью зависит от хост-оператора 3Mob. А у хост-оператора, мягко говоря, жизнь идет вскачь, и что будет завтра мало кто знает", — говорит Химич.

Всего неделю назад 100% акций 3Mob были под арестом. Фонд госимущества требует отменить приватизацию "Укртелекома", а компания ООО "ЕСУ", которая владеет "Укртелекомом" и принадлежит Ринату Ахметову, в марте 2017 просрочила возврат "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" более 2 млрд грн.

Нельзя так просто взять и забрать клиентов

Помимо туманного будущего украинского партнера, LycaMobile ожидает жесткая конкуренция со стороны местных мобильных операторов и ОТТ-сервисов. Президент "Киевстар" Петр Чернышов с одной стороны приветствует новых конкурентов.

"Конкуренция — это то, что всех нас стимулирует развиваться. Я рассчитываю, что LycaMobile увеличат рынок звонков за границу за счет новых привлекательных тарифов", — говорит Чернышов.

Но с другой стороны он дает понять, что не намерен делиться абонентской базой. Чернышов предупреждает, что как только люди станут чаще звонить за пределы страны, его компания запустит аналогичные тарифы.

"Вы думаете, мы предложим более дорогие тарифы? — задает риторический вопрос Чернышов и сразу отвечает: — Нет конечно. Мы же не позволим вот так просто у нас забирать клиентов".

Впрочем, самым главным вызовом для зарубежного виртуального оператора в нашей стране станут даже не мобильные операторы, а ОТТ-сервисы. В Украине один из самых низких в мире показателей дохода на одного абонента — в среднем 1,5 дол. Здесь десятки миллионов людей научились звонить не только за границу, но и внутри страны между разными операторами с помощью бесплатных мессенджеров Viber, Messenger, WhatsApp, Skype, Telegram.

Запуск в стране 3G и повсеместное распространение как в Украине, так и других странах мира бесплатных Wi-Fi сетей уже не создает проблем для трансграничного общения. В долгосрочных зарубежных поездках люди покупают SIM-карты местных операторов, которые уже эксплуатируют 4G-сети.

Самый популярный в нашей стране ОТТ-сервис — Viber — предлагает более чем конкурентные тарифы для звонков на номера мобильной и фиксированной телефонии по всему миру. Количество пользователей Viber в Украине растет на миллионы в год. Сейчас их более 20 млн.

ОТТ-сервис К-во пользователей, млн Мобильные ПК 20 89% 11% (ПК и планшеты) 11,6 39% 61% Источник: Viber, Admixer



По данным пресс-службы Viber, за первые три месяца 2017 года жители страны использовали приложение, чтобы позвонить собеседнику почти 500 млн раз. Это почти втрое превышает показатели 2016 года. При этом средняя продолжительность разговоров перевалила за отметку 6 минут.

Количество звонков по Skype из Украины за границу исчисляется миллионами в месяц.

Авторитетная международная исследовательская компания Juniper Research подсчитала, что миграция абонентов с голосовых и текстовых сервисов мобильных операторов к службам обмена сообщениями (ОТТ-сервисам) по итогам 2017 года обойдется операторам по всему миру в 104 млрд дол. Это эквивалентно 12% их доходов.

Очень нишевый оператор

Несмотря на амбициозные планы, виртуальный мобильный оператор LycaMobile имеет все шансы остаться крайне нишевым игроком. Озвученное намерение набрать за год 1 млн абонентов выглядит несбыточным.

Учитывая заявленный размер инвестиций, оператор практически не повлияет на существующий ландшафт рынка мобильной связи Украины.

С разворачиванием в 2018 году сетей 4G, стабильность канала беспроводной связи, качество аудио и видео коммуникации в популярных ОТТ-сервисах существенно вырастет.

Абонентская база этих сервисов продолжит расти, в том числе, за счет наращивания проникновения смартфонов. Доходы мобильных операторов от голосовых и текстовых сервисов продолжат сокращаться.

Готова ли LycaMobile к таким перспективам, покажет время.