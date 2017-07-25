В Україні виявили небезпечний вірус BankBot

Антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні.

Про це пише Liga.net.

Як відзначають розробники Доктор Веб, троянець Android.BankBot.211.origin змушує користувачів надати йому доступ до спеціальних можливостей (Accessibility Service).

З їх допомогою шкідлива програма управляє мобільними пристроями і краде конфіденційну інформацію клієнтів фінансових організацій.

Android.BankBot.211.origin поширюється під виглядом нешкідливих додатків, наприклад, програвача Adobe Flash Player, пишуть розробники.

Спочатку вірус атакував тільки жителів Туреччини, але тепер загрожує користувачам десятків країн.

Вірус може демонструвати фальшиві вікна для входу в системи інтернет-банкінгу, платіжні системи та магазин Google Play.

Також вірус може викрадати логіни, паролі та іншу аутентифікаційну інформацію.

Раніше повідомлялося, що дослідники антивірусної компанії ESET виявили adware-кампанію Stantinko, яка діє з 2012 року і вразила за цей час понад 100 тисяч пристроїв в Україні.