Суд скасував стягнення з "Газпрому" 80 мільйонів на користь України

Апеляційний суд скасував рішення Господарського суду Києва про стягнення 79,877 мільйона гривень дивідендів з компанії "Газтранзит".

Відповідне рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд.

Колегія суддів прийшла до висновку, що задоволення заяви про звернення стягнення на дивіденди від чистого прибутку ПрАТ "Газтранзит" порушує права акціонерів "Газтранзиту", оскільки зазначені кошти на момент стягнення належать "Газтранзиту", а не Газпрому.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва вирішив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів ПрАТ "Газтранзит" (Київ, частково належить російському "Газпрому") у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу Антимонопольного комітету України.

"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.

У січні 2016 року АМКУ оштрафував ПАТ "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

Потім це рішення було кілька разів підтверджене українськими судами. Укотре 22 лютого Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який зріс уже до 172 млрд гривень за рахунок пені за його несплату.

Газтранзит був створений у 1997 році для розширення пропускної здатності ГТС України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону. Компанія реалізує проект з нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.

Економічна правда