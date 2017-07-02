OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про вірус Petya. СБУ встановила причетність спецслужб РФ до атаки вірусу Petya.A, що відбулася 27 червня.

Про борги. Заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.

Про держрегулювання. В Україні з 1 липня скасовано державне регулювання цін на продукти харчування.

Про НКРЕ. Суд відмовив голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в роз’ясненні щодо документів НКРЕ, право вилучити які отримало Національне антикорупційне бюро.

Про банки. Вищий адміністративний суд України встав на сторону банків в їх суперечці з урядом щодо критеріїв відбору банків для обслуговування бюджетних виплат.

Про СЕТАМ. Втручання у роботу системи електронних торгів конфіскованим майном СЕТАМ здійснювалось людьми, пов’язаними із головою департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції.