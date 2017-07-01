Вовк через суд хоче заблокувати НАБУ доступ до документів НКРЕ

Суд відмовив голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в роз’ясненні щодо документів НКРЕ, право вилучити які отримало Національне антикорупційне бюро.

Таке рішення ухвалив Соломянський районний суд Києва, пишуть "Наші гроші".

З матеріалів судового засідання відомо що 25 травня суд надав детективам НАБУ доступ до речей та документів, які знаходяться в центральному офісі НКРЕ.

Мова йде про документи з розрахунками формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у період 2014-2017 років, постанови НКРЕ про затвердження оптової ціни на електроенергію в цей період та тарифів на неї.

Також НАБУ цікавили документи генеруючих компаній теплових електростанцій, а саме "Центренерго", "Донбасенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго", які надходили до в період 2014-2017 років та листи, які надходили від виконавчих органів влади з відомостями щодо прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України, прогнозних обсягів відпуску е/е в ОРЕ та прогнозної структури палива теплових електростанцій у відповідний період часу, видобутку енергетичного вугілля та наявних запасів його на відповідний період часу, погоджень Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни е/е за період 2014-2017 роки.

Після цього голова НКРЕК звернувся до суду з проханням роз’яснити, про які саме документи йде мова і чи має право НАБУ їх вилучити. Суд встановив, що це прохання голови НКРЕ фактично ініціює внесення змін до попередньої ухвали суду, яка задовольнила клопотання НАБУ, а тому його відхилив.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою "Роттердам+доставка морем+перевалка у порту". Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне "Центренерго" та "Донбасенерго", яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Читатйте також: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди