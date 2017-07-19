Екс-власники Привату фігурують в кримінальному провадженні ГПУ

Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування у справі про доведення Приватбанку до банкрутства.

Це випливає з постанови Печерського райсуду Києва від 13 липня 2017 р, передає Liga.net.

Суд надав слідчому Генеральної прокуратури тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк, що містить банківську таємницю в досудовому розслідуванні в кримінальному провадженні №42017000000001823 від 6 червня 2017 року "за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участі в ній з метою заволодіння на протягом 2008- 2016 рр. грошовими коштами ПАТ КБ Приватбанк в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ КБ Приватбанк".

У постанові суду сказано, що колишні посадові особи Приватбанку залучали "власників і керівників ряду суб'єктів господарювання, а також представників і кінцевих бенефіціарів ряду іноземних компаній, які є пов'язаними з банком особами" для доведення банку до неплатоспроможності.

Також, за версією слідства, колишні посадові особи Приватбанку фальсифікували фінансові документи і звітність фінансової організації і приховували неплатоспроможність фінансової установи.

Нагадаємо, 21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

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