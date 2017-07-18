Міненерго не ініціюватиме продовження НС в енергетиці

Міністерство енергетики й вугільної промисловості заявило, що не має наміру ініціювати продовження надзвичайного стану на ринку електроенергії.

Про це "Українським новинам" повідомила директор департаменту електроенергетичного комплексу Міненерго Ольга Буславець.

"Продовження дії надзвичайного стану в енергетиці з боку Міненерго не планується", - сказала Буславець.

Раніше глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що дія надзвичайних заходів в енергетиці завершилася і в даний час немає підстав для їх продовження.

Як відомо, компанія "ДТЕК Західенерго" подала позов в Окружний адміністративний суд Києва про скасування розпорядження Кабінету міністрів, що передбачає введення надзвичайних заходів на ринку електроенергії.

Надзвичайний стан на ринку електроенергії діє з 17 лютого й продовжувався 4 рази окремими розпорядженнями Кабінету Міністрів - від 16 березня, 12 квітня, 11 травня й 14 червня.

Надзвичайний стан передбачає перехід блоків атомних електростанцій на роботу в режимі тижневого маневрування.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик прогнозував, що надзвичайні заходи в енергетиці діятимуть до середини вересня.