Глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що переговори з авіакомпанією Ryanair не припинялися і в найближчому майбутньому лоукостер почне роботу в Україні.

Про це він сказав на прес-конференції в понеділок.

"Що стосується переговорів, то вони призупинили свої програми по Києву і Львову. Це не означало припинення переговорів. Припинення переговорів немає", - сказав він.

"Більш того, створення такого ажіотажу і нагнітання - це така форма продовження переговорів", - заявив глава аеропорту.

Рябікін також закликав усіх ставитися до цього процесу спокійно.

"Ми в процесі і всі переговори йдуть не за столом при особистих зустрічах, а йдуть шляхом листування і уточнення тих чи інших позицій угоди. Це щоденний режим, наша робота і ми знаходимося в процесі обміну кореспонденцією", - зазначив він.

"Я налаштований дуже оптимістично. Ми обов'язково побачимо Ryanair в найближчому майбутньому. Це може бути в цьому році, може в наступному. Але я не хочу фіксувати жодних термінів", - додав глава аеропорту.

На питання про те, чи почалася перевірка аеропорту "Бориспіль" представниками НАБУ, Рябікін відповів: "Мені про це нічого невідомо".

Нагадаємо, після тривалих переговорів, Ryanair зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян спрогнозував, що переговори з лоукостером Ryanair щодо початку роботи в Україні можуть завершитися за декілька тижнів.

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Економічна правда