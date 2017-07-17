Омелян розповів, коли завершаться переговори з Ryanair

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прогнозує, що переговори з лоукостером Ryanair щодо початку роботи в Україні можуть завершитися за декілька тижнів.

Про це він сказав в програмі "Подробности" на телеканалі "Інтер".

"Сьогодні ми маємо єдину позицію президента, прем’єр-міністра, Міністерства інфраструктури і аеропорту "Бориспіль", що ми відновлюємо переговори і вони повинні бути успішно завершені", - сказав Омелян.

З оцінкою міністра, для завершення переговорів необхідно максимум декілька тижнів.

"Від того, наскільки вони будуть готові швидко, (вийти на український ринок - ЕП) я сподіваюся, що це буде у цьому році. Я би дуже хотів, щоб це (польоти зі Львова і Києва - ЕП) відбулося, як і було анонсовано раніше, у вересні", - додав він.

Нагадаємо, після тривалих переговорів, Ryanair зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

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Економічна правда