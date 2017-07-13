Націоналізація Приватбанку: Коломойський подав 90 позовів до судів України й Кіпру

Екс-власник ПАТ КБ "Приватбанк" Ігор Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, позови подані проти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізосіб та державного Приватбанку.

Так, Коломойський оскаржує саму процедуру виведення Приватбанку з ринку (4 позови), постанову Кабміну про входження держави в капітал фінустанови (2 позови) та намагається розірвати поруку по кредитах рефінансу (1 позов).

До судів подано також 42 справи, в яких позивачі намагаються оскаржити те, що вони пов’язані з власниками Приватбанку. Зокрема, це позови від родини Суркісів, футбольного клубу "Динамо Київ", що очолює голова родини, та Акцент Банку, який є власністю сім’ї.

Ще 19 справ спрямовано до суду з метою скасувати процедуру ball-in, коли депозити великих вкладників перетворювалися на капітал банку при націоналізації.

В 17 справах офшори та фізособи, визнані пов’язаними з Приватбанком, оскаржують припинення нарахування відсотків по депозитах. В Національному банку зазначили, що позови, за якими оскаржується націоналізація, не можуть мати наслідком повернення банку попереднім власникам.

"Відповідно до статті ст.41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку та такі акції не можуть бути витребувані у неї на користь попереднього власника", - повідомили в НБУ.

"Ігор Коломойський, як попередній власник акцій банку, не має права вимагати від інвестора (тобто держави в особі Міністерства фінансів України) відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті придбання інвестором акцій банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених у процесі визнання банку неплатоспроможним та виведення його з ринку", - йдеться у коментарі НБУ.

Нагадаємо, 21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

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