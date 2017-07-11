У МАУ кажуть, що не перешкоджали виходу Ryanair на український ринок
Авіакомпанія МАУ спростовує звинувачення в перешкоджанні виходу ірландського лоукостера Ryanair на український ринок.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"МАУ здивована заявою ірландського бюджетного перевізника Ryanair про скасування своїх планів на українському ринку", - йдеться у повідомленні.
"Своє рішення лоукост пояснює бажанням аеропорту "Бориспіль" захистити "високотарифних перевізників", в тому числі й МАУ, та позбавити наших співвітчизників можливості літати за доступними цінами", - заявили в компанії.
Це твердження, повідомляють у авіакомпанії МАУ, не відповідає дійсності.
"У відповідь на численні звинувачення у створенні перешкод для появи в Україні нових перевізників МАУ офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між аеропортом "Бориспіль" та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів", - повідомляє прес-служба.
"У зв’язку з цим викликають здивування емоційні та безвідповідальні заяви міністра інфраструктури, який стверджує, що основною причиною рішення Ryanair є МАУ. І замість того, щоб шукати альтернативне рішення, намагається виправдати себе в публічному полі", - додали в компанії.
Нагадаємо, 10 липня стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і на які аеропорт не погодився.
Тоді ж лоукостер зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.
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Економічна правда
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