Ryanair повідомив клієнтам, що робити з квитками
Компанія Ryanair розіслала всім, хто купив квитки, лист з докладною інструкцією.
Про це Економічній правді стало відомо з повідомлення компанії.
Відповідно до цієї інструкції у пасажира є 2 опції:
- Отримати повну компенсацію грошей за квитки.
- Безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорті.
Як повідомляється, якщо клієнт не знайде альтернативного рейсу, гроші за квитки будуть відшкодовані протягом 21 дня.
"Райнер щиро просить вибачення за незручності, викликані відміною рейсу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і на які аеропорт не погодився.Тоді ж лоукостер зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.
Аліна Полякова, ЕП
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