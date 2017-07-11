Ryanair повідомив клієнтам, що робити з квитками

Компанія Ryanair розіслала всім, хто купив квитки, лист з докладною інструкцією.

Про це Економічній правді стало відомо з повідомлення компанії.

Відповідно до цієї інструкції у пасажира є 2 опції:

Отримати повну компенсацію грошей за квитки.

Безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорті.

Як повідомляється, якщо клієнт не знайде альтернативного рейсу, гроші за квитки будуть відшкодовані протягом 21 дня.

"Райнер щиро просить вибачення за незручності, викликані відміною рейсу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і на які аеропорт не погодився.Тоді ж лоукостер зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

Аліна Полякова, ЕП