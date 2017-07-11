Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair повідомив клієнтам, що робити з квитками

Вівторок, 11 липня 2017, 18:05 — Аліна Полякова

Компанія Ryanair розіслала всім, хто купив квитки, лист з докладною інструкцією.

Про це Економічній правді стало відомо з повідомлення компанії.

Відповідно до цієї інструкції у пасажира є 2 опції:

  1. Отримати повну компенсацію грошей за квитки.
  1. Безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорті.
 

Як повідомляється, якщо клієнт не знайде альтернативного рейсу, гроші за квитки будуть відшкодовані протягом 21 дня.

"Райнер щиро просить вибачення за незручності, викликані відміною рейсу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і на які аеропорт не погодився.Тоді ж лоукостер зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

Аліна Полякова, ЕП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Ryanair Авіакомпанії
Матеріали за темою
У МАУ кажуть, що не перешкоджали виходу Ryanair на український ринок 11 липня 2017, 18:18
Гройсман: Вирішили поновити переговори з "Ryanair" 11 липня 2017, 16:10
Рябікін про Ryanair: А що власне сталося в Жулянах? 11 липня 2017, 12:08
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті