Одеський припортовий завод зупиняє виробництво

ПАТ "Одеський припортовий завод" вирішив зупинити виробництво аміаку і карбаміду.

Про це повідомив заступник гендиректора заводу Микола Щурик на своїй сторінці у Facebook.

"Керівництвом ОПЗ було прийнято рішення зупинити агрегати з виробництва аміаку і карбаміду, оскільки їх ціна на світових ринках падає, а ціна газу, навпаки, зростає", - йдеться в тексті повідомлення.

"На превеликий жаль, обидві ці обставини від нас не залежать. У сформованій ринковій ситуації давальницька схема невигідна для компанії-давальця", - повідомив Щурик.

Заступник директора додав, що не бачить альтернативи роботі заводу за давальницькою схемою.

"До тих пір, поки спільно з Кабміном не буде знайдений компроміс за спеціальними умовами поставок газу, альтернативи давальницькому контракту не передбачається", - заявив топ-менеджер.

За словами Щурікова, під час вимушеного простою в цехах заводу будуть проведені необхідні регламентні роботи для подальшого запуску виробництва.

Нагадаємо, що 30 грудня 2016 року ПАТ "Одеський припортовий завод" вже зупиняв виробництво.

Згодом, 2 березня 2017 року Фонд державного майна обрав для поставки природного газу на Одеський припортовий завод на давальницьких умовах 2 компанії так званої групи "Енергетичні ресурси України" - "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services.

Згідно статуту "Еру трейдінг", учасниками цього ТОВ є "Еру файненс лтд" (Кіпр) з 99,9% часткою у статутному капіталі і ТОВ "Енергетичні ресурси України". Кінцевими бенефіціарами кіпрської фірми у ЄДРЮО вказані киянин Ярослав Стефанович Мудрий, американець Дейл Веслі Перрі і прописаний у Києві громадянин США Андрій Фаворов. Раніше Фаворов займав посаду директора з комерційної діяльності ДТЕК.

"Еру Трейдинг" - дочірнє підприємство компанії "Енергетичні ресурси України", що спеціалізується на здійсненні трейдингових операцій ліквідними продуктами (газ, вугілля, електроенергія). ЕРУ - девелоперська компанія, орієнтована на реалізацію проектів в українській енергетиці.

Варто нагадати, що "ЕРУ трейдінг" стала переможцем одного з тендерів на поставку техногазу для Укртрансгазу.

Нагадаємо, Фонд державного майна планує повторно виставити на продаж 99,56% акцій "Одеського припортового заводу".

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод".

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Економічна правда