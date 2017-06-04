Збанкрутілий "Аеросвіт" Коломойського судиться з державою

Суд повернув без розгляду позов ліквідатора "Авіакомпанії "Аеросвіт" до НБУ, Фонду гарантування та Держказначейства про визнання протиправним рішення про стягнення коштів на користь позивача.

Про це повідомляє Finbalance.

Ліквідатор "Аеросвіта" подавав клопотання про відстрочення сплати судового збору, мотивуючи це відсутністю коштів на поточних рахунках . Однак суд зауважив, що ця обставина не може вважатися достатньою підставю для відстрочення сплати судового збору.

"Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом", - йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, що компанію "Аеросвіт" пов’язували з групою "Приват". У 2015 році Госпсуд Київської області визнав її банкрутом та відправив на ліквідацію.

У рамках справи про банкрутство суд визнав кредиторські вимоги Ігоря Коломойського до "Аеросвіта" на 3 млрд грн. Згідно з судовими матеріалами, Коломойський був поручителем по борговим зобов’язанням "Аеросвіта" перед Приватбанком, у зв`язку з чим до бізнесмена перейшло право вимагати виконання відповідних зобов`язань.

Як відомо, статутний капітал Приватбанку під час націоналізації був збільшений на 29,4 млрд грн за рахунок операції bail-in (примусова конвертація в капітал коштів пов`язаних осіб банку, необтяжених зобов`язань, як-то єврооблігації тощо).

На докапіталізацію Приватбанку держава вже витратила 116,8 млрд грн (за рахунок випуску держоблігацій – тобто через нарощування держборгу). Як зазначали в НБУ, діра в капіталі банку виникла, передусім, через величезні обсяги інсайдерського кредитування (тобто через позики, видані Приватбанком для структур, пов’язаних із екс-власниками).

За інформацією екс-заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, компанія EY за підсумками аудиту Приватбанку оцінила його потребу в докапіталізації на 57 млрд грн, водночас, як запевняє екс-урядовець, наглядова рада націоналізованого банку затвердила потребу в докапіталізації на 38,9 млрд грн. За словами Уманського – це сума, яка "горить" та на яку терміново потрібно доформувати резерви.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд м. Києва розглядає позов компанії "Тріантал Інвестменс ЛТД" (Triantal Investments LTD) до НБУ щодо визнання протиправним та скасування розпорядження від 17.10.2016 №4274-р. Чого саме стосується вказане розпорядження, в судових матеріалах не уточнювалося. Як треті особи в цій справі фігурують Приватбанк та Мінфін.

Крім того, Окружний адмінсуд м. Києва розглядає позов Triantal Investments LTD до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку щодо "зобов’язання вчинити дії". Які саме дії, в судовій ухвалі про відкриття провадження по цій справі не уточнювалося.

За даними НБУ, Triantal Investments LTD до націоналізації Приватбанку була власником 16,8% акцій цього банку.