OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 26 червня.

Про Приватбанк. Перше. Голова правління націоналізованого Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Друге. На "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.

Третє. Незалежний аудитор Ernst& Young підтвердив низьку якість кредитного портфелю банку.

Четверте. Статутний капітал Приватбанку буде збільшений Мінфіном на суму до 38,565 мільярда гривень за допомогою облігацій державної позики.

Про банк "Михайлівський". Співробітники прокуратури затримали після звільнення зі слідчого ізолятора колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко за новою підозрою.

Про заборгованість у корпоративному секторі. Загальна величина заборгованості за кредитами перед нерезидентами і єврооблігаціями корпоративного сектора становила 48,5 мільярда доларів.

Про ДФС. Державна фіскальна служба залишатиметься у підпорядкуванні Міністерства фінансів, але буде докорінно реформована та перебудована в інтелектуальний орган влади з серйозними повноваженнями, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про хороших людей. Президент Петро Порошенко схвалив дозвіл іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні.

Про вугілля з США. Президент Петро Порошенко прогнозує поставку в Україну 2 мільйонів тонн вугілля з США.

Про промисловість в ДНР. Донецький металургійний завод зупинив роботу через відсутність солярки.

Текст дня:

"Діамантова" угода: як Тігіпко надбав борги Жванії та Мартиненка

ЕП дізналася деталі угоди з придбання Сергієм Тігіпком активів Діамантбанку.