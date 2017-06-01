Якби контракт був поганим, то ми б ніколи не перемогли в арбітражі - Тимошенко

Тимошенко вважає, що рішення Стокгольмського арбітражу у позові НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому" є беззаперечною і вагомою перемогою України, яка не могла б бути досягнутою без укладених "газових контрактів" 2009 року.

Про це Лідер Партії ВО "Батьківщина" заявила на своєму сайті.

"Україна виграла Стокгольмський арбітраж щодо контракту 2009 року проти Російської Федерації. Я щиро радію цьому і вважаю, що це перемога України", - заявила Тимошенко.

Водночас політик зауважила, що нинішня влада продовжує маніпуляції навколо того, що "газові контракти" 2009 року, підписані урядом України і Російської Федерації, були невигідними для країни.

Вона акцентувала, що саме "газовий контракт" 2009 року дав можливість Україні боротися у Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому" і отримати перемогу.

"Якщо б цей контракт був поганим, то ми б ніколи не перемогли б в Стокгольмському арбітражі", – наголосила Лідер фракції "Батьківщина.

Як відомо, в 2009 році прем'єр-міністром України була Юлія Тимошенко, 22 січня того року вона уклала з Володимиром Путіним газові контракти на 10 років вперед.

Контракт зобов’язував "Нафтогаз" купувати щороку 52 мільярди кубів газу за формулою "take or pay". Формула передбачала, що українська компанія сплачує гроші за весь обсяг газу не дивлячись на те, бере вона 52 млрд кубів, або взагалі не постачає пальне з РФ.

Раніше Гройсман вже неодноразово критикував цей контракт і натякав, що звинувачує в його негативних наслідках і особистій вигоді саме Юлію Тимошенко.

Гройсман заявляв, що в разі, якщо Стокгольмський арбітраж винесе рішення не на користь НАК "Нафтогаз" за позовом "Нафтогазу" з російським "Газпромом" за контрактом на закупівлю газу, доведеться передати Юлію Тимошенко в Росію замість грошей.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

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