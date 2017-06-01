"Нафтогазу" все одно доведеться заплатити "Газпрому" - росЗМІ

"Нафтогаз" повинен буде заплатити близько 1 мільярда доларів, хоча за позовом міг втратити 47 мільярдів.

Про це повідомляє російський "Комерсант", грунтуючись на своїх підрахунках.

Стокгольмський арбітраж в середу направив "Нафтогазу України" і "Газпрому" проміжне рішення щодо спору навколо контракту від 2009 року на покупку газу.

Згідно з цим рішенням, застосування take-or-pay з 2012 року на 37 млрд доларів (без відсотків і штрафів) відхилено. "Нафтогазу" дозволено реекспорт в Європу купленого газу, буде проведений перегляд ціни з початку 2014 року на основі цін "європейського хабу" (газового торговельного майданчика).

"Однак, виходячи з цих даних, можна розрахувати приблизні суми платежів сторін. Оскільки ретроактивне коригування ціни не зачіпає 2013 рік, "Нафтогазу", мабуть, доведеться доплатити "Газпрому" близько 550 млн доларів за газ, поставлений в листопаді-грудні", - відзначається в матеріалі.

Це різниця між контрактною ціною і "компромісною" в 268 доларів за 1 тис кубометрів, по якій "Нафтогаз" сплатив ці обсяги в кінці 2014 року в рамках "зимового пакета" (домовленість Москви, Києва і Єврокомісії).

Залишаються і оплачені за тією ж ціною обсяги, поставлені в квітні - травні 2014 року, з цін реверсу в третьому кварталі 2014 року "Нафтогаз" повинен доплатити близько 518 млн доларів. А за період з четвертого кварталу 2014 року до жовтня 2015 роки вже "Газпром" повинен повернути "Нафтогазу" близько 44 млн доларів.

Як зазначається, "Нафтогаз" формально виявиться в мінусі, але результат виглядає удачею для української компанії, так як при буквальному трактуванні контракту арбітражем втрати були б набагато більше.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Зустрічні позови "Нафтогазу" і "Газпрому" за контрактом на поставку газу були подані в арбітраж в червні 2014 року, усні слухання були завершені в жовтні 2016 року, а рішення очікується в другому кварталі 2017 року.

Станом на початок квітня 2017 року, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за договором купівлі-продажу газу з урахуванням штрафів і відсотків становили близько 45,7 млрд доларів і 17,9 млрд доларів відповідно.

Фінансові претензії "Нафтогазу" за контрактом включають в себе відшкодування переплати за газ (17,9 млрд доларів), претензії "Газпрому" - неоплачені рахунки в частині спірної ціни за листопад 2013 - травень 2014 рр. (2,9 млрд доларів) і оплата не поставленого газу на вимогу "бери або плати" (42,8 млрд доларів).

Без урахування штрафів і відсотків претензії "Газпрому" на кінець травня 2017 року становлять 34,5 млрд доларів за непоставлений газ на вимогу "бери або плати" і 2,2 млрд доларів в частині спірної ціни в четвертому кварталі 2013 року і другому кварталі 2014 го , а вимоги "Нафтогазу" - 14,1 млрд доларів за переплату за газ, придбаний з 20 травня 2011 року до жовтня 2015 року.

Нагадаємо, 31 травня вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" були повністю скасовані.

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