OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 29 травня.

Про Яндекс. СБУ проводить обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В СБУ повідомили, що Яндекс незаконно збирав, накопичував та передававв Росію персональні дані українських користувачів.

Про IKEA. Голова правління ПрАТ "Мандарин-Плаза" стверджує, що шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA має намір вийти на український ринок.

Про Коломойського. Кіпрська офшорна компанія Triantal Investments, що належить бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подала два позови до Окружного адміністративного суду Києва проти Національного банку, Міністерства фінансів і націоналізованого Приватбанку.

Про Мартиненка. Суд заарештував частину майна екс-нардепа Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про НКРЕ. Президент Порошенко звільнив з посад двох членів Національної комісії регулювання енергетики.

Про реструктуризацію. Суд визнав незаконною відмову Мінфіну розкрити деталі реструктуризації боргів на 23 мільярди доларів, підписаних Спеціальним комітетом кредиторів України.

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Митниця майбутнього: без митників і за 5 хвилин

У світі митне оформлення вантажу за п'ять хвилин без залучення митника — давно не фантастика. З такою швидкістю Україна могла б оформляти понад 40% товарів. Що потрібно зробити для спрощення торгівлі?

Культуру в державі можна виховати. Лише високими штрафами

Ми боролися за гідність, заплатили найвищу ціну — людські життя, але поки що не змогли запровадити прості правила і систему їх дотримання.