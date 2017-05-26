МВФ: наступний транш надійде у разі підтримки Радою чотирьох реформ

Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи в Києві повідомила про необхідність технічного доопрацювання законопроектів та їх парламентської підтримки, що стосуються пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У той час як було досягнуто суттєвого прогресу в загальному розумінні визначальних компонентів цих заходів, подальша технічна робота необхідна в деяких сферах з тим, щоб текст відповідних законопроектів відбивав це розуміння і в цілому відповідав мети реформи", - йдеться в заяві після завершення роботи місії.

"Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду (програми розширеного фінансування EFF - ІФ)", - наголошується в документі.

"Економіка України продовжує своє відновлення з очікуваним ростом на рівні понад 2%. Реалізація податково-бюджетної й грошово-кредитної політики дає змогу забезпечити дотримання цілей, визначених для 2017 року. Валові міжнародні резерви продовжують рости, досягши рівня в 17,6 млрд доларів, а очікувана інфляція може становити менше ніж 10% на кінець року", - повідомляє місія МВФ.

Нагадаємо, місія МВФ прибула в Україну 16 травня.

Серед питань, які місія МВФ мала обговорити, - пенсійна реформа, зміни в податковій і митній політиці, прогрес у відшкодуванні ПДВ і виконання бюджету.

Згідно з текстом меморандуму між Україною та МВФ, пенсійна реформа повинна вступити в силу з 1 січня 2018 року.

Читайте також: "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана

Економічна правда