Місія МВФ прибула до України

Місія Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва.

Про це "Українським Новинам" повідомив представник київського офісу МВФ.

З його слів, місія працюватиме в Україні до 25 травня.

Серед питань, які місія МВФ має обговорити, - пенсійна реформа, зміни в податковій і митній політиці, прогрес у відшкодуванні ПДВ і виконання бюджету.

Як відомо, востаннє місія МВФ працювала в Україні з 3 по 17 листопада 2016 року.

Результатом її роботи стало виділення Україні траншу на 1 млрд доларів у квітні 2017 року.

Раніше ЕП з посиланням міністра соціальної політики Андрія Реву повідомляла, що 16 травня в Україну прибудуть представники Міжнародного валютного фонду, яким буде представлений проект закону про пенсійну реформу.

Нагадаємо, згідно з текстом меморандуму між Україною та МВФ, пенсійна реформа повинна вступити в силу з 1 січня 2018 року.

МВФ заявив, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

В свою чергу, прем'єр-міністр Гройсман запевнив, що у пенсійній реформі, яку Кабінет міністрів подасть на розгляд парламенту, немає жодного параметра про підвищення пенсійного віку.

Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив, що Україна не отримає наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду без проведення пенсійної реформи. Пізніше він заявив, що законопроект про пенсійну реформу може бути внесений у парламент впродовж одного-двох місяців.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, Україна на 99% узгодила пенсійну реформу з місією Міжнародного валютного фонду.