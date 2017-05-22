"Укрзалізниця" заборонила транзит російських вагонів

ПАТ "Укрзалізниця" ввело заборону на перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Заборонено перевезення у вагонах "Сбербанк Лізинг", "СГ-транс", "НєфтєТрансСервіс", "Перша Вантажна Компанія", "Федеральна вантажна компанія", "Промтрансінвест", "Перша вантажна Компанія в Україні" "Рейл 1520 Сервіс", "Агрокомплекс", "Астон продукти харчування Інгредієнти", ряду філій "Сг-транс".

У той же час дозволяється прийом до перевезення всіх порожніх вагонів власності зазначених компаній, призначенням на російську залізницю.

Заборона введена з 18 травня до скасування.

Як повідомили в УЗ, таке рішення викликане дією указу президента України Петра Порошенка, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти ряду компанія з РФ.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі вступом в силу цього указу, зокрема, аеропорт "Сімферополь", Кримська залізниця, Федеральна вантажна компанія і ряд транспортних компаній підпали під санкції з боку України.