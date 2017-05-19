Україна відновила дію мит на російські добрива

18 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Відтепер, мито у розмірі 31,84% застосовуватиметься до всіх виробників карбаміду та КАСу походження з РФ", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, основні висновки МЕРТ про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив походженням з РФ свідчать про наявність факту демпінгу.

"Також висновки розслідування свідчать про те, що імпорт російських добрив в Україну за демпінговими цінами завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив та несе загрозу продовольчій безпеці України", - повідомляє прес-служба.

"З огляду на те, що РФ є основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу), імпорт добрив за демпінговими цінами ставить українських аграріїв у небезпечну залежність від їхніх поставок у майбутньому", - зазначає МЕРТ.

В той же час, заявляють у прес-службі, члени МКМТ свідомі того факту, що основними споживачами російських добрив є сільгоспвиробники та необхідно враховувати їхню позицію при введенні антидемпінгових заходів.

"Тому з метою забезпечення продовольчої безпеки існує нагальна необхідність вжиття заходів з диверсифікації поставок добрив в Україну (з Китаю, країн Близького Сходу, США та інших). Відтак, 18 травня уряд також ухвалив проект закону, який визначить нульову ставку мита для ввезення на території України мінеральних добрив азотної групи", - йдеться у повідомленні.

Рішення набуває чинності на другий день після публікації повідомлення в "Урядовому кур’єрі".

Нагадаємо, за введення антидемпінгових мит на імпорт російських добрив виступав Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, який є одним з найбільших гравців на ринку добрив України.

В свою чергу в Українській аграрній конфедерації заявили, що Ostchem шантажує аграріїв намагаючись підняти ціни на добрива.

Економічна правда