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Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена у вересні

Середа, 17 травня 2017, 12:18

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена (Німеччина) у вересні поточного року, а не наприкінці жовтня, як планувала раніше, через великого попиту на цей маршрут з боку українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ryanair.

"Ryanair відсвяткував свій новий маршрут Львів – Меммінген, розпочавши продаж квитків за ціною від 19,99 євро для поїздок у вересні та жовтні. Ці місця з низькими тарифами доступні для бронювання на сайті Ryanair.com до півночі 18 травня", – сказано в повідомленні.

За словами менеджера з продажу та маркетингу Ryanair в Центральній і Східній Європі Ольги Павлонки, рейси будуть здійснюватися два рази на тиждень.

"Ryanair радий оголосити, що новий маршрут Львів – Меммінген, який буде здійснюватися два рази на тиждень, запустить на два місяці раніше, ніж планувалося, і запропонує українським бізнесменам і відпочиваючим найнижчі ціни на авіаквитки", - цитує Павлонку прес-служба авіакомпанії.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Ірландський лоукостер зміг домовитися з аеропортом Бориспіль про співпрацю.

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