Ryanair запустив продаж квитків на рейси зі стикуванням
Лоукостер Ryanair офіційно запустив продаж квитків на свої рейси зі стикуванням.
Про це повідомляє avianews.com.
На даний момент пересадки доступні через римський аеропорт "Фьюмічіно". У разі, якщо пасажир подорожує з багажем, його речі будуть зареєстровані до кінцевої точки маршруту і перевантажені у "Фьюмічіно" службами аеропорту.
Мінімально допустимий час стикування між рейсами Ryanair в рамках єдиного бронювання становить 150 хвилин, максимальний - 6 годин.
Квитки, куплені на рейси Ryanair зі стикуванням в рамках єдиного бронювання, дорожче двох квитків, куплених окремо. Залежно від напрямку сума переплати може становити 8-15 євро в одну сторону.
Однак за квитками зі стиковками в рамках єдиного бронювання Ryanair буде відповідати за збереження пересадки. У разі, якщо перший рейс буде відмінено або запізниться, авіакомпанія перебронює мандрівника на наступний рейс або доставить в початковий пункт подорожі і поверне гроші.
Також пасажири зможуть пропускати сегменти перельоту в рамках свого бронювання, при цьому наступні перельоти, на відміну від практики класичних авіакомпаній, через неявку на рейс скасовуватися не будуть.
Раніше Ryanair працював в сегменті ультра-лоукостів. Дана модель передбачала перельоти тільки з точки в точку. Авіакомпанія не продавала квитки зі стиковками в рамках єдиного бронювання, а також не забезпечувала перевантаження багажу службами аеропорту без участі пасажира.
Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Ірландський лоукостер зміг домовитися з аеропортом Бориспіль про співпрацю.
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