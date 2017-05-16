Кількість IT-компаній під санкціями виросла в 11 разів

Число українських компаній, щодо яких указом президента введені санкції, збільшилося з 6 до 66 за рахунок постачальників IT-систем і IT-послуг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з додатком до наказу, під санкції потрапили "Софтлайн Груп" Україна", "НВО "ЕДД", "Оптима-Україна".

Санкції також введені відносно трьох компаній пов'язаних з "Енвіжн-Україна", а також "Сапран Україна", "Монт УА".

Згідно з указом, введені строком на три роки, санкції включають блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном; обмеження торгових операцій; запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Крім того, вони полягають у забороні здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у зазначених юридичних осіб; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками; забороні передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко розширив персональні спеціальні економічні санкції на ряд російський відомих IT-компаній і пов'язаних з ними українських юросіб, зокрема, щодо постачальників популярних "1С", "Корпорація" Парус", "Галактика Центр".

Згідно з указом, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони, в перелік потрапили також відомий розробник ПЗ в області розпізнавання "ABBYY" і "Аби Україна ЛТД".

Санкції також введені відносно російських "ІНТАЛЄВ Україна", "Документ Менеджмент", "Мастердата", "Аскон".