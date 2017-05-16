Яндекс: санкції не вплинуть на наш бізнес
Компанія "Яндекс.Україна" шкодує про заборону роботи в Україні, але не постраждає від цього.
Про це заявили в прес-службі компанії.
"Яндекс розвиває свої сервіси для України з 2005 року. Весь цей час наша українська команда працює відповідно до законодавства України, вкладає всі свої сили у створення якісних продуктів", - заявили в компанії.
"Бізнес групи компаній Яндекса, звичайно, дуже великий, і санкції на нього не вплинуть. Але ми вважаємо Україну важливою частиною нашої роботи і шкодуємо, що санкції зводять нанівець всі багаторічні зусилля нашої команди. Головний потерпілий від санкцій — це український користувач", - стверджують в прес-службі Яндекса.
Раніше повідомлялося, что президент Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.
Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.
З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.
Українська аудиторія "Яндексу" перевищує 11 мільйонів осіб щомісяця.
Економічна правда
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