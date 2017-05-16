Українська аудиторія "Яндексу" перевищує 11 мільйонів осіб
Українська аудиторія сервісів "Яндексу", доступ до яких буде заблокований згідно з указом президента Петра Порошенка, становить понад 11 млн людей.
Про це свідчить офіційна статистика "Яндексу".
Так, протягом січня-лютого 2017 року аудиторія сервісів "Яндексу" становила понад 11 млн осіб.
При цьому у березні цього року аудиторія знизилася до 10,84 млн осіб, а відсоток від аудиторії інтернету становив 56,2%.
Раніше повідомлялося, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.
Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.
З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Економічна правда
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