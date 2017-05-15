Фонд держмайна оскаржив рішення судів щодо боргу ОПЗ перед Ostchem

Фонд держмайна 13 травня подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ на вирок Апеляційного суду Одеської області про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату ОПЗ 193 млн доларів боргу компанії Ostchem Дмитра Фірташа.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ФДМ в понеділок.

"Фонд просить суд прийняти його касаційну скаргу до провадження та скасувати постанови Южненського міського суду та Апеляційного суду Одеської області щодо боргу ОПЗ, а також передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомили в прес-службі.

В. о. глави Фонду Дмитро Парфененко після винесення 10 травня цього року апеляційним судом вердикту щодо боргів ОПЗ заявив, що він фактично відкриває шлях до банкрутства найважливішого містоутворюючого підприємства.

Керівник ФДМ на засіданні Кабміну 11 травня повідомив, що відомство готує касаційну скаргу і серію технологічних кроків, які унеможливлять банкрутство підприємства.

Про неприпустимість банкрутства ОПЗ і необхідність його приватизації потім заявили прем'єр Володимир Гройсман і президент Петро Порошенко.

Як повідомлялося, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.

Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж ухвалив відповідне рішення 11 жовтня 2016 року.

Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів — нарахованої пені за прострочення платежів.

Крім цього, за даними ЕП, на суму заборгованості ОПЗ, за рішенням Стокгольмского суду, з 12 червня 2016 року буде нараховуватися 7,5% річних — як плата за користування грошима. До 31 грудня 2016 року ставка буде на рівні 7,5%, з 1 січня 2017 року вона може бути переглянута.

Також міжнародний суд зобов'язав завод відшкодувати судові витрати компанії Ostchem — 670 тис. євро, та послуги арбітражу — 240 тис. євро.

Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 дол.

Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.