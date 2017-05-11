Влада має "бажаного" кандидата на посаду голови НБУ - Данилюк

Міністр фінансів заявив, що влада розглядає декілька кандидатів на посаду голови НБУ, один з яких - "бажаний".

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

Ім'я найімовірнішого кандидата міністр не назвав, зазначивши, що рішення має прийняти президент.

Водночас, за словами міністра, голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук "володіє всіма необхідними якостями, щоб стати ефективним" головою НБУ.

За його словами, нового керівника Національного банку буде призначено до вересня.

Нагадаємо, з 11 травня Валерія Гонтарева припинила виконувати обов'язки голови Національного банку і пішла у відпустку. Керує Нацбанком на тимчасових засадах її перший заступник Яків Смолій.